محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المخرج حازم طايل، عن وفاة الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز، اليوم الأحد.

المخرج حازم طايل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" لا حول ولا قوه الا بالله توفى الى رحمة الله الصديق والاخ وعشرة السنين كلها اخي وحبيبي الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز .. ربنا يرحمك ويكرم نزلك يا حبيبي عانيت مع المرض كتير ربنا يرحمك... برجاء الدعاء".

الموزع الموسيقي الراحل عمرو عبد العزيز، كان يقيم في دبي، وتولى توزيع أغاني أغلب مطربي الأغنية الخليجية، وفي مقدمتهم مطرب العرب محمد عبده، في اغاني "كتير اشتقت"، و"شقائق النعمان"، و"أموت واعرف".

وتولى الراحل توزيع أغاني، عبد الله الرويشد، وفايز السعيد، و أصيل أبو بكر، وعبدالكريم عبد القادر، و نوال الكويتية، وماجد المهندس، وخالد الشيخ.

الموزع الراحل عمرو عبد العزيز، تم تكريمه في مصر، عقب توزيعه موسيقى أوبريت "مصر المكان والمكانة"، الذي عرض في احتفالات أكتوبر عام 2015