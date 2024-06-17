سافر وعمره 9 أعوام.. ممثل مصري يشارك بالمسلسل الإسرائيلي "بيت داود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الممثل المصري الأمريكي مايكل إسكندر عن مشاركته في بطولة مسلسل "بيت داود" الذي من المقرر عرضه على واحدة من أشهر منصات الترفيه العالمية، معربا عن سعادته بأنه جزء من هذا العمل.

المسلسل الذي وصفه موقع "روسيا اليوم" بالإسرائيلي، سيظهر خلاله مايكل بدور النبي داود، وبحسب عدد من الصحف الأجنبية والإسرائيلية يشهد العمل مشاركة الفنان الفلسطيني علي سليمان، والممثل الفلسطيني أشرف برهوم.

وأعلنت Amazon MGM Studios عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام عن الممثلين المشاركين في العمل، وكتبت "من المقرر أن يقوم مايكل إسكندر بإحياء أسطورة الملك داود في الدراما الملحمية (بيت داود).. وبالإضافة إلى إسكندر، ينضم إلى طاقم العمل كل من أشرف برهوم، عوديد فهر، لويس فيريرا، مارتين فورد، داود غدامي، إيثان كاي، ستيفن لانغ، إندي لويس، يالي توبول مارغاليث، علي سليمان وأييليت زورر".

وأعلن مايكل عبر حسابه على نفس الموقع عن سعادته وتشرفه بأن يشارك الخبر مع متابعيه، مشيرا إلى مشاركته في المسلسل، ومؤكدًا أن الأمر تجربة رائعة بالنسبة له، وأن الكلمات لن تستطيع أن تعبر عن مشاعره، خاصة وأن العمل سيمكنه من العمل مع أشخاص من أجمل الناس "لا استطيع الانتظار حتى تشاهدون هذا العرض".

ونقلا عن موقع روسيا اليوم، فإن الصحيفة الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت) اعتبرت أن وجود الممثل المصري في المسلسل الإسرائيلي قد يستفز كثيرين حيث أنه ممثل ولد في مصر وسيلعب دور أحد أهم القادة في تاريخ الشعب اليهودي.

جدير بالذكر أن مايكل إسكندر ولد في مصر وغادرها وعمره 9 أعوام تقريبا، حيث سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجيد العزف على الجيتار والبيانو وكتابة الأغاني.