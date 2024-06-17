"ليلتين في حب الزعيم".. "صاحبة السعادة" تقدم موسيقى أعمال عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن تقديمها حلقتين في حب "الزعيم" عادل إمام ضمن حلقات برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يُعرض على قناة "dmc".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "dmc" على "انستجرام" برومو تشويقي للحلقة، وظهرت خلاله "إسعاد" وهي تعلق: "ليلة في حب عادل إمام، موسيقى أعمال عادل إمام"، كما كشف البرومو عن استضافة عدد من النجوم والموسيقيين وصناع السينما الذين تعاونوا مع الزعيم طوال مسيرته السينمائية.

وعلقت قناة "dmc" على البرومو: "ليلتين في حب الزعيم عادل إمام، الناس اللي هتسهر معانا في العيد هتشوفوا عظمة مع صاحبة السعادة يومي الإثنين والثلاثاء الساعة 11 مساء".

واحتفلت الفنانة إسعاد يونس مؤخرًا بميلاد الزعيم عادل إمام، وقامت بإعادة عرض فيلم "زهايمر" من خلال شركتها "الشركة العربية للسينما" بمصر وعدد من الدول العربية.

وتم تكريم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس بجائزة التميز في حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" عن دورها بمسلسل "كامل العدد +1" بطولة الفنانة دينا الشربيني وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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