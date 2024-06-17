أحمد فهيم لـ "الخليج 365": أتمنى نجاح عصابة الماكس

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان أحمد فهيم، انه سعيد بالمشاركة في فيلم "عصابة الماكس"، لافتًا إلى أن العمل كان صعبًا.

وأكد "فهيم"، في تصريحات لـ "بوابة الخليج 365"، أن كواليس فيلم عصابة الماكس كانت صعبة، مضيفًا إلى أن فريق العمل جمعته روح تعاون للحرص على نجاحه.

وأضاف: "أنه يتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وأن يجني فريق العمل الجهد الذي بذلوه في التصوير".

قصة فيلم عصابة الماكس

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.