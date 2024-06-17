رؤوف السيد ينشر صورا مع نجوم "ولاد رزق" قبل العرض الخاص بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج رؤوف السيد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة جمعته بأبرز نجوم الفن، الذين يستعدون لحضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، والذي من المقرر إقامته بعد ساعات في السعودية.

وظهر في الصور: أحمد عز، أحمد فهمي، أسماء جلال، إياد نصار، سيد رجب، المنتج موسى عيسى، المخرج طارق العريان، علي صبحي، آسر ياسين، السيناريست صلاح الجهيني، محمد لطفي، الموسيقار هشام نزيه.

"ولاد رزق 3 – القاضية" ينافس على إيرادات شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي، وحقق أمس الأحد 16 يونيو اول أيام العيد أكثر من 18 مليونا، واقتربت إيراداته في خمسة أيام من 50 مليون جنيه.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب، أحمد الرافعي، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم: كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد فهمي.