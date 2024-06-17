أسود الأرض ينطلقون إلي السعودية برفقة نجوم "ولاد رزق 3 - القاضية"

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق صناع فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، إلى المملكة العربية السعودية لحضور عرض الفيلم هناك بعد النجاح الكبير الذي حققه.

وتواجد من صناع فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، كلا من: "طارق العريان، أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، محمد لطفي، أسماء جلال"، بالإضافة إلى نجوم آخرين، منهم: "ليلى علوي، نيللي كريم، إلهام شاهين، وآخرين".

فيلم ولاد رزق 3

إعلان فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

وكان نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يروج فيها للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذى يعرض حاليا.

وقرر تركى آل الشيخ أن يستعين فى الفيديو بثلاث لاعبين من النادي الأهلى بالإضافة إلى المدير الفنى كولر واللاعبين هم محمد مجدى افشة ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور.

وروج لاعبو الأهلى ومديره الفنى إلى الفيلم الذى يطلق عليه "ولاد رزق .. القاضية" وقاضية أفشة التى اشتهر بها فى مباراته مع النادى الأهلى والزمالك والتى حصل فيها النادى الأهلى على بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

أحداث فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم ولاد رزق 3

وقد ارتبط جمهور السينما خاصة من الشباب بهذه السلسلة منذ عرض الجزء الأول لها فى عام 2015، الذى جمع بين النجوم: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وأحمد داود ومحمد ممدوح، وحصد وقتها أكثر من 22 مليونا و827 ألف جنيه فى شباك التذاكر فى وقت كانت أسعار التذاكر أقل بكثير من السعر الحالي.

فيلم ولاد رزق 3

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

ويعود أبطال الجزءين السابقين: أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين ومحمد لطفى وسيد رجب وباسم سمرة للجزء الثالث، بينما يغيب أحمد الفيشاوى وأحمد داود عنه، فيما ينضم للفريق: ماجد الكدوانى وآسر ياسين وعلى صبحي، وأسماء جلال.

وعلى نهج سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" لنجم "الأكشن" الأمريكى توم كروز، ينتقل "ولاد رزق" هذه المرة إلى أرض جديدة، حيث تدور مغامرتهم الثالثة على أرض مدينة الرياض بمشاركة سعودية فى الإنتاج من موسم الرياض، ودعم يقدر بثلاثة ملايين دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، ومن المنتظر عرضه فى صالات السينما السعودية فى عيد الأضحى بالتزامن مع عرضه فى القاهرة.