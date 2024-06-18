أسباب إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في دبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، إلغاء حفلها الغنائي في مدينة دبي الإماراتية، والذي كان من المقرر إقامته برفقة الفنان حسين الجسمي، يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الجاري، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية.



ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص للمطربة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية، إن هذا الإلغاء جاء بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، مشيرا إلى أن شيرين كانت قد انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة درامية ستطرحها خلال الأيام المقبلة، تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما.

خطوبة شيرين عبدالوهاب

وكانت أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا عن خطوبتها على شخص من خارج الوسط الفنى، ورفضت الإفصاح عن هويته، وأشارت إلى أنها سوف تحتفل بعقد قَرانها قريبا.

وحرص الفنان حسام حبيب، على تهنئتها بمناسبة خطوبتها، قائلًا : "ألف ألف مبروك، العشرة والصداقة هى اللى بتدوم، وبتمنالها الرضا والسعادة وكل حاجة حلوة والنجاح دائما".



أهم المحطات في حياة شيرين عبدالوهاب

إكتشفها المنتج نصر محروس، لتقدم أول أغانيها في ألبوم مجمع لعدد من المطربين، ثم تبعته بدويتو غنائي مع الفنان محمد محيي بعنوان (بحبك) بداية عام 2000.

ثم قدمت ألبوم مع الفنان تامر حسني بعنوان (فري ميكس) حقق نجاحاً كبيراً، وتحديداً عن طريق أغنيتها (آه يا ليل) التي عرفها الجمهور من خلالها، لتتبع ذلك بألبوم (جرح تاني) عام 2003 والذي إستمر من خلاله النجاح.

وفي نفس العام شاركت أحمد حلمي بطولة فيلمه (ميدو مشاكل)، وفي عام 2005 قدمت ألبوم (لازم أعيش) ثم إنفصلت بعدها عن منتجها نصر محروس، وتعاقدت مع شركة روتانا لتقدم معهم عدة ألبومات غنائية.