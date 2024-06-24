نانسي عجرم تتقن جيداً فن إختيار المجوهرات.. وإليكم أجمل ما تملكه

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنها تتقن جيداً فن إختيار المجوهرات، وتنسيقها مع ملابسها بطريقة تضفي على الإطلالة رونقاً خاص.

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إليكم بعض الصور التي تؤكد أنها تستحق جيداً كونها سفيرة لعلمات تجارية خاصة بالمجوهرات.

وكان قد أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ عن إنتاج الهيئة فيلم سيشكل اضافة فنية كبيرة في السينما العربية اذ سيجمع بين الفنان المصري عمرو دياب والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وفي منشور له عرض فيه بعض اللقطات خلال لقائه الأخيرة مع عمرو دياب علق : "مع الغالي النجم الهضبه.. واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمه نانسي عجرم لـ اول مره تجربة التمثيل لـ نانسي ... عاوزين افلام تذكرنا بزمن الفن الجميل وابي فوق الشجره ورصيف نمره خمسه"

ويبدو أن هذا الفيلم سيسبق الفيلم الذي تم الاعلان عنه سابقاً والذي كان من المفترض ان يجمع نانسي بالممثل كريم عبد العزيز اذ حدد معالي المستشار ان اول تجربة تمثيلية لنانسي ستكون في الفيلم مع عمرو دياب.