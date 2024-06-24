سميحة أيوب: الجمهور يناديني "الحاجة ونيسة" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن مشاركة البلوجر والتيك توكر في التمثيل، ليس لها أي فائدة، فالاستمرارية هى التي تثبت الموهبة.

وتابعت سميحة أيوب، خلال مداخلة في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد2": "مفيش أي فرق في النجومية بين الجيل القديم والجيل الحالي، وكل الفنانين بيمتعوني وتابعت في رمضان اللي فات مسلسل الحشاشين لأنه إنتاج عظيم".

وأشارت سميحة أيوب، إلى أن مسلسل "الضوء الشارد"، حقق نجاح كبير وكانت هناك كيمياء كبيرة بينها وبين الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، والجمهور لا يزال حتى وقتنا الحالي يناديها باسم الشخصية التي قدمتها "الحاجة ونيسة".

وأضافت أنها لا تحب أعمال "البلطجة" لأنها السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية، وتفضل أن تقدم أعمال إنسانية، بعيدا عن "السنج والمطاوي"

واختتمت سميحة أيوب حديثها قائلة إن الزوج لو نظر إلى امرأة ثانية فيجب على زوجته أن تتجاهل الموقف، متابعة: "البصة الأولى حلال حتى لا يكون القادم صادم ويجب أن نتغاضى عن النظرة الأولى".