حنان مطاوع عن تقديم السيرة الذاتية لـ سميحة أيوب: شرف كبير لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعربت النجمة حنان مطاوع عن سعادتها، عقب تصريح الفنانة سميحة أيوب بتجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني وبأنها الأجدر والأنسب وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2".

وقالت حنان مطاوع: "سعيدة للغاية بما قالته عني الفنانة سميحة أيوب بتقديم سيرتها الذاتية.. وده شرف كبير ليا إنها تقول كده وهي أستاذة الكل وحبيبة قلبي وفنانة عظيمة وهي مسيرة مليئة بالنجاحات الكبيرة ورمز من رموز الفن العظيمة".

وتابعت حنان مطاوع: "أنا بحبها أوي أوي، واللي هي قالته على راسي من فوق وشكرا ليها جدا على إشادتها بموهبتي".

يذكر أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب قالت إن النجمة حنان مطاوع هي الأجدر بتقديم مسيرتها في عمل فني، فهي فنانة جميلة وموهوبة ولديها القدرة على تقديم أي عمل، وذكية في اختياراتها وهي الأقرب لقلبها.