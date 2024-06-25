محمد صبحي: لا أخجل من عمري ولكل سن حكايته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك النجم محمد صبحي، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورًا له من مراحل عمرية مختلفة: الطفولة والمراهقة والشباب.

وعلق صبحي على الصور: "لا أخجل من عمري، وأحترم كل تجعيدة في وجهي فكل تغيّر في ملامحي له طعمه لأنه من عند الله.. وكل سن وله حكايته وما يميّزه".

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي يستعد لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان فارس والمستور، وتشاركه البطولة الفنانة ميرنا وليد، ومن المقرر أن يشاهدها الجمهور قريبا على مسرح مدينة سنبل.

محمد صبحي نجم من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، قدم خلال مشواره الفني الطويل عددًا كبيرا من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، التي حققت نجاحا كبيرا، ويستمتع الجمهور بمشاهدتها، ومن بينها: "فارس بلا جواد"، "سنبل بعد المليون"، "لعبة الست"، "كارمن"، "سكة السلامة 2000"، "انت حر"، "ملح الأرض"، "الشيطانة التي أحبتني"، "هنا القاهرة"، "أونكل زيزو حبيبي"، "انتهى الدرس يا غبي"، "الهمجي"، "العميل رقم 13".