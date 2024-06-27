آمال ماهر تلتقي جمهورها في تونس بمهرجان قرطاج

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي النجمة آمال ماهر، حفلًا غنائيًا يوم 10 أغسطس في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، ومقرر أن تقدم باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة .

كانت آمال ماهر، أحيت حفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد غياب سنوات عن خشبة المسرح، وقدمت خلاله باقة مميزة من أغاني الزمن الجميل .

آمال ماهر

قدمت آمال ماهر في النصف الأول من حفلها في مدينة جدة بالسعودية، مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، إضافة إلى أغنية العيون السود للنجمة وردة الجزائرية، وألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، ماعلينا يا حبيبي للمطرب السعودي الراحل أبو بكر سالم .

آخر حفلات آمال ماهر بالقاهرة

وأحيت ملكة الغناء العربي آمال ماهر أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب سنوات عن جمهورها، وذلك على خشبة مسرح ماركى بكايروفستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس.

وكانت الفنانة آمال ماهر، حلت أخيرًا ضيفة في أحد البرامج الشهيرة والذي كشفت خلاله علاقتها بالمستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وأشادت آمال ماهر، خلال استضافتها في البرنامج، بالتطور الفني الذي يحدث في السعودية، قائلة:" فخورة بما يحدث فى المملكة من تطور وإبهار على مختلف الأصعدة الفنية ".

كما تحدثت "آمال" عن علاقتها بتركي آل شيخ، قائلة:" جمعتني علاقة فنية بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبيننا احترام متبادل ونجاحات عديدة على المستوى الفني وأغاني مميزة كثيرة من كلماته ".

آمال ماهر تعلن مشاركتها في موسم الرياض قريبًا

حسمت آمال ماهر، جدل مشاركتها في موسم الرياض، قائلة:" أشارك قريبًا في موسم الرياض من خلال حفل غنائي ضخم، وأقدم خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني التي يفضلها جمهوري ".

وكشفت آمال ماهر، عن مشاريعها الفنية القادمة، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على عدة أعمال غنائية مقرر أن تظهر للنور عقب الانتهاء من الماراثون الرمضاني لهذا العام 2024.

آمال ماهر

عادت الفنانة آمال ماهر، إلى جمهورها ومحبيها من خلال ميني ألبوم جديد يحمل اسم “أنا كويسة”، ما جعلها تتصدر محركات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

آمال مال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات:

يعد ميني ألبوم “أنا كويسة” بمثابة عودة قوية للفنانة آمال ماهر على الساحة الغنائية، بعد غياب استمر 3 سنوات، ما جعل جمهورها ومحبيها في حالة صدمة بسبب عودتها بشكل مفاجئ، إذ يضم ألبومها الجديد 5 أغانٍ، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آمال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات

آمال ماهر تفاجئ جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”:

لم تكتف آمال ماهر بطرح ميني ألبوم جديد، إذ طرحت فيديو كليب أغنية أنا كويسة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.