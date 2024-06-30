شكرا لقرائتكم خبر عن بالشراكة مع "موهبة" جامعة الأميرة نورة تستضيف برنامج موهبة الإثرائي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، يوم السبت 29 يونيو 2024م، برنامج موهبة الإثرائي العالمي، بمشاركة ما يقارب 279 موهوبة.

ويستمر برنامج موهبة الإثرائي العالمي الذي يعقد بمقر كلية العلوم في الجامعة، لمدة ثلاثة أسابيع خلال فترة الصيف، والذي يهدف إلى إثراء الحصيلة العلمية واللُّغوية للطالبات، ومساعدتهن على تحديد المجال العلمي في المستقبل، إضافة إلى تجربة إنجاز مهام ومشاريع بمستوى جامعي، وإبراز القدرات الوطنية، وتهيئة الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة. إلى جانب تعزيز تواصلهن مع الجامعات العالمية، وفتح آفاق واعدة أمامهن لمواصلة الدراسة والتعلُّم، وتنمية المهارات الشخصية للطلبة. 4 مسارات

يتضمَّن برنامج موهبة الإثرائي العالمي أربعة مسارات، وهي: العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، علوم الفيزياء والأرض والفضاء، العلوم الهندسية، علوم الحاسب والرياضيات التطبيقية.

وتُنفَّذ برامج موهبة الإثرائية بصفة دورية ضمن التعاون بين جامعة الأميرة نورة ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع؛ إيمانًا بأهمية صقل المعرفة والمهارة في مختلف المسارات والمجالات المعرفية والتطبيقية، والاستفادة من الموارد البشرية الشابة والموهوبة، وتعزيز قدراتها لتحقيق غايات الوطن، والإسهام في بناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.