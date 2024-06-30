شكرا لقرائتكم خبر عن في 180 تخصصًا.. "التدريب التقني" تُعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد التسجيل بالفصل الأول من العام التدريبي 1446هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بمختلف مناطق المملكة.

وسيبدأ التسجيل في برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية للبنين اليوم، ويستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري, فيما يبدأ التقديم على برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية للبنات غداً، ويستمر حتى 28 ذي الحجة من العام الحالي.



وأضافت المؤسسة أن التقديم على دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات المسائي، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية سيبدأ 1 محرم 1446هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 محرم 1446هـ.

ويبلغ عدد التخصصات المتاح التقديم عليها بالكليات والمعاهد نحو (180) تخصصًا تقنيًا ومهنيًا، وسيكون التسجيل بالكليات والمعاهد خارج منطقة الرياض عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.