صلاح الجهيني لـ"الخليج 365": "الشايب" يستحق فيلما وآسر ياسين متحمس لتقديمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الكاتب والسيناريست صلاح الجهيني إنه كان يتمنى أن يصبح فيلم "ولاد رزق" سلسلة، ولكنه لم يتوقع أن تتحول الأمنية لحقيقة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "على أخر تصوير الجزء الأول الممثلين بدأوا يقولوا كده الفيلم ده ممكن يكون منه أجزاء، والنجاح الذي حققه وارتباط الجمهور به هو اللي شجعنا، ولما حصل الجزء التاني كانت الخطوة الصعبة لأن الناس عندها توقعات معينة، وببقى عايز أحافظ على حاجات هي في تصوري جزء من خصوصية الفيلم وتميزه، وأضيف عليها حاجات جديدة من غير ما يطغى الجديد على القديم، ومن غير ما الناس تحس إن الفيلم محصلش فيه حاجة جديدة او اتغير عليهم قوي، الميزان ده صعب شوية".

وعن تقديم فيلم منفصل لشخصية الشايب، أوضح صلاح "متحمس وآسر ياسين متحمس أيضا، وسيزيد الحماس مع رؤية رد فعل الناس على الشخصية مع ظهورها بصحبة ولاد رزق في الجزء الثالث، وهو يستحق فيلم لوحده".

ويحقق "ولاد رزق – القاضية" نجاحا جماهيريا كبيرا، ويتربع على عرش قائمة الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي. الفيلم تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، أحمد الرافعي، سيد رجب، علي صبحي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: كريم عبدالعزيز وأحمد فهمي، ومن إنتاج Raw Entertainment، Film Square، G Creations، Synergy Films، وتوزيع كل من Orient Films، .Boulevard Studios

جدير بالذكر أن الفيلم تم دعمه من موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والتي يتولى رئاستها المستشار تركي آل الشيخ.