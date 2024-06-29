فن ومشاهير

سعد لمجرد ينعى وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على نعي والدة ملك المغرب محمد السادس التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر سعد لمجرد صورة تجمع بين الملك محمد السادس ووالدته وعلق: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة للا لطيفة، والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ووجه سعد لمجرد الشكر والتحية مؤخرًا للمستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية بعد دعوته لحضور عدد من الفعاليات في مدينة الرياض.

ونشر "سعد" صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "تشرفت بدعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ لزيارة المملكة العربية السعودية الجميلة، سررت بلقاء شخصه الكريم، فهو جد متواضع وملهم، اسأل الله أن يبارك في عمر الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير ، وأن يحفظك يا أبو ناصر".

وطرح سعد لمجرد مؤخرًا أغنية بعنوان "Carrousel" التي تعاون خلالها مع المطرب البلجيكي المغربي "أنس" وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

يذكر أن سعد لمجرد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا في بيروت، وكشف عن مقابلته الفنان جورج وسوف وشكره على استقباله الحار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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