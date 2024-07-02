بعد فورمة ياسمين عبد العزيز.. 20 صورة لنجمات الفن داخل الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

استعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رشاقتها من داخل أحد الصالات الرياضية خلال الساعات الماضية عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت صور ومقاطع فيديو ظهرت خلالها بإطلالة رشيقة، لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتحرص العديد من نجمات الوسط الفني على ممارسة التمارين الرياضية من أجل الوصول للجسم المثالي ويقمن بنشر الصور عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهن الفنانة مي عز الدين، الفنانة درة، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة ديانا حداد، الفنانة نوال الزغبي، الفنانة هيدي كرم، الفنانة نانسي عجرم، الفنانة نيكول سابا، الفنانة مادلين مطر، الفنانة نانسي عجرم، الفنانة آمال ماهر.

ونستعرض لكم صورا لنجمات الفن داخل صالات الجيم، في التقرير التالي:

رانيا يوسف

تواظب الفنانة رانيا يوسف، على الجيم، ودائمًا ما تنشر صورا ومقاطع فيديو لها وهي تمارس عددا من التمارين الرياضية وسط تشجيع العديد من متابعيها.

ياسمين صبري

تحرص الفنانة ياسمين صبري على الذهاب للجيم من أجل الحفاظ على رشاقة جسدها، وتنشر صورا ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، تظهر خلالها وهي تقوم بعدد من التمارين الرياضية المختلفة إلى جانب ممارسة اليوجا.

لقاء الخميسي

تشارك الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها زياراتها المعتادة على الجيم، وتقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات خلال أداء عدد من التمارين الرياضية الشاقة، وكان آخرها مقطع فيديو ظهرت خلاله برفقة زوجها حارس مرمي نادي الزمالك السابق محمد عبد المنصف وهما يمارسان عدد من التمارين الشاقة.

نسرين طافش

تواصل الفنانة نسرين طافش نشر صورا ومقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وتظهر خلالها وهي تمارس العديد من التمارين بعدد من الصالات الرياضية، وكان الظهور الأخير لها وهي تمارس رياضة البوكس.

منال سلامة

كشفت الفنانة منال سلامة عن ترددها لاحدى الصالات الرياضية من أجل رشاقتها وحرصًا على صحتها، ونشرت مقطع فيديو مؤخرًا أعلنت خلالها عن ممارسة العديد من التمارين الرياضية ونصحت متابعيها بفعل المثل.

هيفاء وهبي

تحرص الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها ومتابعيها أداء العديد من التمارين الرياضية داخل الجيم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على "انستجرام"، ودائمًا ما تظهر هيفاء بمظهر رشيق وتلقى صورها إعجاب متابعيها.