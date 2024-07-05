هل من موسم ثانِ من برنامج “قسمة ونصيب”؟ ريتا حرب تُجيب

بعد النجاح الغير مسبوق الذي حقّقه برنامج تلفزيون الواقع “قسمة ونصيب” وتسجيله لملايين المُشاهدات على كافّة منصّات التواصل الإجتماعيّ مثل إنستغرام 516 مليون وتيكتوك 325 مليون ويوتيوب 961 مليون، أعلنت الاعلامية والممثلة ريتا حرب من خلال فيديو قصير نشرته عبر صفحتها الخاصّة على موقع “إنستغرام” عن موسم جديد من “قسمة ونصيب” الذي يُعرض عبر القناة الخاصّة بالبرنامج على موقع “يوتيوب”.

وكانت ريتا حرب قد نوّهت خلال الفيديو المنشور بأنّ ملايين المُشاهدات حول العالم جعلت من برنامج “قسمة ونصيب” الرقم واحد عبر كافّة وسائل التواصل الإجتماعيّ و”يوتيوب”…

كما أعلنت ريتا حرب عن فتح باب الإشتراك بالموسم الثاني من البرنامج حتّى قبل إنتهاء عرض الموسم الأوّل منه، ودعت كلّ الراغبين بالإنضمام لـ “قسمة ونصيب” وكلّ شخص يبحث عن الحبّ الحقيقيّ للإشتراك في البرنامج.

تجدر الإشارة أنّ “قسمة ونصيب”، الذي تمّ تصوير كامل حلقاته في تركيا، يجمع مجموعة من الشبّان والشابّات من كافّة الدول العربيّة على جزيرة مُنعزلة وذلك بهدف التعارف وإيجاد الحبّ الحقيقيّ، على أن يتمّ الإحتفال بثنائيّ رابح واحد في نهاية البرنامج ومنحه جائزة ماديّة والبرنامج من إخراج Volkan Gultekin وأشرف على الإعداد Burak Bayrakdar .