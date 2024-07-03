شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعلن المحاور البحثية لمؤتمر مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، رئيس المهرجان والمؤتمر، وتحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، عن المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32 والمقام فى الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر المقبل، والذى يديره الدكتور خالد داغر، مدير المهرجان والمؤتمر.

وأعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة شيرين بدر 4 محاور رئيسية تندرج تحت عنوان "الموسيقى العربية بين التأثير والتأثر"، وجاءت على النحو التالى:

المحور الأول: الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية.

(Cultural Tributaries and the Reality of Arabic Music)

المحور الثانى: الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة.

(The Contemporary Arabic Song... Varied Musical Sources)

المحور الثالث: تأثير الموسيقى الشعبية على الإبداع العربى المعاصر.

(The Impact of Folk Music on Contemporary Arabic Music Creativity)

المحور الرابع: الموسيقى العربية والتأليف الموسيقي العالمى .. التأثيرات المتبادلة.

(Arabic Music and Western Global Composition Mutual Influences)

كما يتم تقديم عدة تجارب موسيقية جديدة تتسق مع موضوع المؤتمر ومحاوره بالإضافة الى عرض بعض الأفكار البحثية لشباب الباحثين فى صورة ملصق أكاديمى.

وتبدأ اللجنة العلمية للمؤتمر تلقى الأوراق البحثية التي تعالج إشكالية ومحاور المؤتمر وفقا لضوابط محددة هى: أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الإنترنت، لا يزيد البحث عن 15 صفحة، وضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقي للنماذج التى استعان بها الباحث ويراعى فيه التدقيق اللغوى ويختتم البحث بملخص باللغة العربية والإنجليزية يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة بنفس مواصفات البحث، كما يرفق بالبحث نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد عن 5 أسطر.

ويتضمن العرض التقدمى للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة للعرض و يرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان [email protected] في موعد غايته السابع من أغسطس 2024 حتى يتسنى عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر، وسوف تقوم دار الأوبرا المصرية بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على تقديم أبحاثهم بالمؤتمرعلى أن يكون الاشتراك فى المؤتمر حضوريا.