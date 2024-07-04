صابرين عن تأجيل عرض "الملحد": "من أجرأ الأفلام اللي المفروض تتعرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة صابرين ضيفة بالبرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" الذي يعرض على راديو"9090".

وتطرقت صابرين خلال حديثها عن مشاركتها بفيلم "الملحد" وعن أسباب تأجيل عرضه، ومشاركتها بمسلسل "مسار إجباري" بطولة الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية.

وبسؤالها عن السبب وراء تأجيل فيلم "الملحد" حتى الآن، قالت: "معرفش ليه لحد دلوقتي منزلش، مع أنه أجرأ وأحسن وأهم الأفلام، اللي المفروض تتعرض في وقتنا ده".

تدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ويشارك ببطولة الفيلم أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.

يذكر أن، صابرين تشارك في مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

أشرف فايق: نجوت من سكتة دماغية"

"تهديد" و "سب وقذف" تفاصيل بلاغ رضا البحراوي ضد عدوية شعبان عبدالرحيم