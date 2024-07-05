خاص - ليلى عبيد تتحدث عن لوك جو أشقر في أغنيته الجديدة " بيروت شتقتلّا " .. وهذه نصائحها للرجال والنساء في موسم الصيف

ميرنا وليد - بيروت - بحضور شخصيات فنية وسياسية وإعلامية، وبرعاية وزارة السياحة وحضور الوزير وليد نصار، أقام الفنان اللبناني جو أشقر، حفلاً في جونية لإطلاق أغنيته الجديدة "بيروت شتقتلّا"، وهي من كلمات الشاعر سمير نخلة وألحان وتوزيع موسيقي جو أشقر، أخرج الكليب جيمي بو عيد، تحت إشراف المخرج جو بو عيد.

الإعلامية وخبيرة التجميل ليلى عبيد، تواجدت في الحفل، وكان لموقع "الفن" هذا الحوار معها.



ما رأيكِ في بوستر ولوك جو أشقر الذي إعتمده في أغنيته الجديدة "بيروت شتقتلّا"؟

أبارك لـ جو على إطلاقه أغنيته الجديدة، واللوك الذي إختاره رائع، وشغل بطريقة مميزة، وهو عودنا على إطلالاته المتجددة، جو لديه دائماً توجه نحو جمهور الشباب، الذين يحبون أن يقلدوا إطلالته. من المهم أن نرى فناناً من لبنان، لديه صوت جميل وموسيقى خاصة به وإطلالة جميلة.

هل أنتِ متفائلة بموسم الصيف الحالي في لبنان؟

من الواضح أن البداية ستكون مليئة بالخير، ولبنان يستحق هذه العودة الجميلة.

هل تنصحين الرجال والنساء بتعريض أجسامهم لأشعة الشمس؟

عندما تكون هناك حماية، وهذا يعني أننا نعرف كيف نستفيد من الشمس، ولكن في أوقات مدروسة، ومن الأكيد أن الشمس مهمة، وتزيد من جمال الإنسان، ومن الأفضل أن ننصحهم بأن لا يتعرضوا لأشعة الشمس في الفترات التي تكون فيها أشعتها عمودية، وأن يستعملوا الكريمات الواقية للبشرة عدة مرات، وأن يغسلوا وجوههم بالماء، وأن يغطوا رؤوسهم بقبعات القش الكبيرة، وأن يستعملوا النظارات الشمسية، بالإضافة إلى الحماية الجسدية، منها شرب الماء وأكل الفواكه والخضار.

بالإضافة إلى ذلك، عليهم الإهتمام بشعرهم الذي يبهت عند قلة الإهتمام به، كما ويظهر السيلوليت والترهل الزائد بسبب الشمس، فالشمس لا تسبب الإسمرار فقط، بل تترك الكثير من الآثار الأخرى، ولا شك أن ضرر الشمس يسرّع التقدم بالسن والشيخوخة، ولهذه الأسباب التي ذكرتها، أنا أهتم كثيراً ببشرتي.