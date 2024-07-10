فن ومشاهير

بـ الصور.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف من كواليس مسلسل "سيما ماجي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة متابعيها، أحدث ظهور لها من كواليس مسلسلها الجديد "سيما ماجي"، وظهرت برفقة الفنانة حورية فرغلي.

ونشرت رانيا، الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "من كواليس مسلسل سيما ماجي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجميلات، منورة يا قلبي، هتكسري الدنيا كالعادة، كل التوفيق، حلوين أوي، مبروك بالنجاح والتوفيق يارب".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، والعمل من بطولة كل من: رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

كلاكيت-سيما-ماجيرانيا-يوسف

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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