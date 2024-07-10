بـ الصور.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف من كواليس مسلسل "سيما ماجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، أحدث ظهور لها من كواليس مسلسلها الجديد "سيما ماجي"، وظهرت برفقة الفنانة حورية فرغلي.

ونشرت رانيا، الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "من كواليس مسلسل سيما ماجي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجميلات، منورة يا قلبي، هتكسري الدنيا كالعادة، كل التوفيق، حلوين أوي، مبروك بالنجاح والتوفيق يارب".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، والعمل من بطولة كل من: رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

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