جورجيو أرماني “قطب الموضة” يحتفل بعيده الـ90 في العمل

ياسر رشاد - القاهرة - جورجيو أرماني.. احتفل قطب الموضة الإيطالي بعيد ميلاده التسعين، في العمل مؤكدا: “لم أستطع أن أعيش حياتي بأي طريقة أخرى.. لن أكون أنا إذا توقفت”.

وقال أرماني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية في ميلانو: . عندما كنت أصغر سناً، اعتقدت أنه في سن الثمانين سأكون في إجازة دائمة. لكن العمل مثير للغاية، ومفعم بالحيوية، لدرجة أنني لا أستطيع تركه حقاً".

وذكرت الصحيفة أن أرماني كان من المفترض أن يقضي اليوم في الاحتفال مع الأصدقاء والعائلة في جنوب فرنسا.

أرماني برايف

ولكن عوضاً عن ذلك، وبدافع النجاح الأخير الذي حققته مجموعة "أرماني برايف" للأزياء الراقية خلال أسبوع الموضة في باريس، بدأ العمل على مجموعته القادمة من الملابس النسائية، والتي سيتم الكشف عنها في أكتوبر المقبل بمدينة نيويورك.

وأكد مكتب أرماني أن مصمم الأزياء، الذي ساعد في دفع سوق ميلانو للملابس الجاهزة إلى صناعة عالمية، يعمل أسبوعياً بشكل منتظم.

وبينما يحتفل أرماني بعيد ميلاده التسعين، تحتفل علامته التجارية التي تحمل الاسم نفسه "جورجيو أرماني" العام المقبل بعيد ميلادها الخمسين.

وتضم مجموعته أيضاً "إمبوريو أرماني"، المصمم الرسمي لزي الفريق الأولمبي الإيطالي، وأزياء "أرماني برايف".