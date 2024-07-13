شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يبدأ حفله فى مهرجان العلمين بأغنية "علي صوتك بالغنا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الكينج محمد منير حفله الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية "علي صوتك بالغنا" وسط هتاف كبير من الجمهور، وحضور جماهيري كبير، وارتفعت صيحات الجمهور بالتزامن مع صعود محمد منير وانطلاق الألعاب النارية، وشهد الحفل ترديد جمهور الكينج لكلمات الأغنية الشهيرة وسط حالة من الانسجام وحضور لعدد من المشاهير منهم النجمة مي كساب.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

ويشهد مهرجان العلمين قائمة مسرحيات سيتم عرضها خلال هذا العام، وذلك بعد إضافة فعاليات خاصة بالترفيه المسرحي، وذلك بعرض 6 مسرحيات تعتمد على أبطال شباب إضافة إلى 3 مسرحيات أخرى .

وكشف مهرجان العلمين عن أسماء المسرحيات المقرر عرضها في الدورة الثانية هذا العام وهى: "فيلم رومانسى"، "الستات عايزة إيه"، "الشهرة"، "حدوتة بعد النوم"، "بولك روج"، "دكان أحلام"، أما الثلاثة مسرحيات التي سيتم عرضها في الدورة الثانية، فيأتي على رأسها مسرحية "السندباد".

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من

المهرجان.



الكينج خلال حفل العالمين



بدء حفل محمد منير



جانب من الحفل



جانب من حضور حفل محمد منير



جانب من حفل محمد منير الغنائي



جمهور محمد منير



حضور الأطفال حفل محمد منير



حضور كبير على حفل الكينج



علي صوتك بالغنا



محمد منير أثناء الحفل



محمد منير على المسرح



محمد منير يتفاعل مع الجمهور



محمد منير يحيي جمهوره



محمد منير يقدم أجمل أغانيه



محمد منير