بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أما أتكلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أما أتكلم" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع موبازي وميكس وماستر جلال حمداوي، وتسجيل غناء ميدو منير وإشراف عام سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان وإنتاج روتانا.



وتقول كلمات الأغنية: كل أما أتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم.. يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس، كل أما أتقدم على فكرة الدنيا دي فيها كتير ومفيش أكتر م الناس الفُلة وبيه ومن غيره عادي الصبح بييجي الشمس بتطلع من بعدها بالليل بتعتم

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "تنزل فين" و"مارتحناش"، و"دادينا" و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم

كما طرح أغنية "دلوقتي عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.