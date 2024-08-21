ستوري نجوم كرة القدم.. لاعبو الزمالك والأهلي يدعمون فتوح.. وكهربا يستمتع بعطلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر بعض لاعبي الأهلي والزمالك، رسائل دعم إلى لاعب الأخير أحمد فتوح، الذي يحاكم حاليا بتهمة التعاطي والقتل الخطأ، ونشر عبدالله جمعة لاعب الأبيض السابق صورة فتوح وكتب: "لا تستعجلوا بما لا يعجله الله لكم، فالله لا يخلف الميعاد"، ونشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورة فتوح، واستخدام رمز تعبيري "دعاء".

وكان حسين فيصل لاعب الزمالك السابق ونبيل دونجا لاعب الأبيض ومحمد صبحي حارس مرمى الأبيض الحالي وزياد طارق لاعب الأهلي المعار إلى الداخلية، من ضمن اللاعبين الذين نشروا صورة فتوح.

وشارك الثنائي أحمد حمدي لاعب الزمالك ورامي ربيعة لاعب الأهلي، متابعيهما، صورا لهما أثناء الاستعداد للموسم الجديد.

ونشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي الأسبق، صورته مع نجم الإسماعيلي الأسبق سيد معوض، فيما نشر محمود كهربا لاعب الأهلي، صورته من أمام أحد الشواطئ.

وشارك لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة، متابعيه صورة له من الصغر مع والده المغربي منير نصراوي.