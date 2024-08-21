ملف رياضة الخليج 365.. أسماء النجوم الذين زاروا أحمد فتوح في السجن.. وتسريبات قمصان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها مصدر يكشف أسماء النجوم الذين زاروا أحمد فتوح في السجن، تسريبات متداولة لقمصان الأهلي الجديدة، وقصة انتحار حارس برشلونة السابق بعد وفاة ابنته.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

مصدر يكشف أسماء النجوم الذين زاروا أحمد فتوح في السجن

كشف مصدر أمني من التفاصيل الخاصة بتواجد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في قسم العالمين، بتهمة دهس أحد الأشخاص "أمين شرطة"، بسيارته خلال عودته من الساحل الشمالي، ليتم احتجازه داخل قسم العلمين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من النعيم إلى الجحيم.. قصة انتحار حارس برشلونة السابق بعد وفاة ابنته (صور)

صباح الإثنين 11 نوفمبر عام 2009، استيقظ روبرت إنكه حارس مرمى هانوفر 96، ارتدى ملابسه متجها كعادته اليومية إلى تدريبات فريقه، لكن اليوم المذكور كان مختلفا، بعدما قرر صاحب الـ32 عاما الانتحار حزنا على ابنته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شاهد تسريبات قمصان النادي الأهلي الجديدة (صور)

انتشرت العديد من التسريبات لقمصان النادي الأهلي الجديدة في موسم 2024/25 عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مع الفنانين والممثلين.. كيف يقضي نجوم كرة القدم عطلتهم الصيفية؟ (صور)

انتهى موسم 2023/24 من الدوري المصري الممتاز، وحرص عدد من لاعبي كرة القدم على قضاء عطلتهم الصيفية بالسفر لعدد من المدن الساحلية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حسام مسعود لمصراوي: "أتمنى حصد الميدالية الثالثة في بارلمبياد باريس"

يستعد منتخب مصر الكرة الطائرة جلوس، للسفر إلى فرنسا غدا الأربعاء، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، خلال الفترة من 28 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وفاة لاعب طلائع الجيش السابق إثر حادث أليم

توفى بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق، إثر تعرضه لحادث سير في مقاطعة فاماجوستا بدولة قبرص.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اتحاد الكرة يعلق على واقعة رحيل عبد الرحمن "جبنة" عن العربي الكويتي

علق اتحاد الكرة المصري على واقعة رحيل عبد الرحمن خالد "جبنة" عن فريق العربي الكويتي بعد 12 يوما فقط، عبر بيان رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تخطى الجميع".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل بتتوج وسام أبو علي هدافا للدوري

حرص الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على الاحتفال بتتويج وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي، بجائزة هداف الدوري المصري هذا الموسم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا