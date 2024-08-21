مع زوجاتهم.. إطلالة أنيقة لنجوم الدوري الإنجليزي في حفل الأفضل عن موسم 2023/24 (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي 2023/24 المقدم من رابطة اللاعبين المحترفين أمس الثلاثاء.

وظهر عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي بإطلالة أنيقة مع زوجاتهم في حفل توزيع الجوائز.

وشهد الحفل تواجد خماسي أرسنال، ديكلان رايس وساليبا وأوديجارد وجبرييال وديفيد رايا.

ورباعي مانشستر سيتي، فيل فودين وإيرلينج هالاند ووكايل ووكر ورودريجو، بالإضافة إلى واتكينز مهاجم أستون فيلا وفان دايك مدافع ليفربول، وكول بالمر لاعب تشيلسي.

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