المايسترو هاني فرحات يكشف سبب عدم توليه رئاسة مهرجان الموسيقى العربية 32

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المايسترو الكبير هاني فرحات عن أسباب عدم توليه رئاسة الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب الأحداث في غزة، ومن المقرر إقامتها من 11 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وأشار هاني في بيان صحفي إلى أن اعتذاره عن رئاسة المهرجان جاء تقديرًا لأهميته، مؤكدا أن الأمر يتطلب مجهودًا كبيرًا، مشيرا إلى انشغاله بقيادة أوركسترا عدد من الحفلات والمشاريع الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، أعلنت في مايو الماضي تكليف الدكتور خالد داغر برئاسة الدورة الـ 32 للمهرجان.

واحتفل هاني فرحات مؤخرًا بخطوبته على المنتجة دنيا جمعة المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقى العربية بأول أيام شهر رمضان الماضي.

كما كشف الإعلامي عمرو أديب مطلع العام الجاري عن منح المايسترو هاني فرحات الجنسية السعودية واحتفل به قائلا: "أبارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحه الجنيسة السعودية لما قدمه من فن عظيم".

ودائمًا ما يشارك المايسترو هاني فرحات بعدد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم ونجمات الغناء في مصر والوطن العربي وذلك من خلال فعاليات "موسم الرياض" التي تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

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