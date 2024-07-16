شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: تعرضت للتنمر عندما دخلت التمثيل واتريقوا على صوتى والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، الفنانة هنا الزاهد، للحديث عن مشوارها الفنى وحياتها الشخصية.

وقالت هنا الزاهد:"كان عندى سنتين متشعلقين فى بوقى ليهم 30 سنة فذهبت للدكتور وقولتله إيه الحل فظبطهملى، وعن تعليقات الجمهور على عليها على السوشيال ميديا قالت:" انا باردة مش بزعل من التعليقات، ولكن لو شفت تعليقات تمس حاجة فيا بتعصب".

وأضافت هنا الزاهد، تعرضت للتنمر عندما دخلت التمثيل واتريقوا على صوتى، وانا مش معقدة نفسيا، متسائلة :مش عارفة ليه تامر حسنى شايفنى إنى أعرف أغنى؟ وبياخدنى الاستوديو عشان أغنى.

ولفتت هنا الزاهد إلى أنها قالت لتامر حسنى :"كنت حاجة كبيرة بالنسبة ليا وانا صغيرة، علشان كنت مشترية عروسة ومسمياها باسمك بعد مشاهدة فيلم "عمر وسلمى، ومكنتش بالنسبالى فنان".