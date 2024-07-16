شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: تعرضت للتنمر عندما دخلت التمثيل واتريقوا على صوتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرىالإثنين، 15 يوليو 2024 11:43 م
استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، الفنانة هنا الزاهد، للحديث عن مشوارها الفنى وحياتها الشخصية.
وقالت هنا الزاهد:"كان عندى سنتين متشعلقين فى بوقى ليهم 30 سنة فذهبت للدكتور وقولتله إيه الحل فظبطهملى، وعن تعليقات الجمهور على عليها على السوشيال ميديا قالت:" انا باردة مش بزعل من التعليقات، ولكن لو شفت تعليقات تمس حاجة فيا بتعصب".
وأضافت هنا الزاهد، تعرضت للتنمر عندما دخلت التمثيل واتريقوا على صوتى، وانا مش معقدة نفسيا، متسائلة :مش عارفة ليه تامر حسنى شايفنى إنى أعرف أغنى؟ وبياخدنى الاستوديو عشان أغنى.
ولفتت هنا الزاهد إلى أنها قالت لتامر حسنى :"كنت حاجة كبيرة بالنسبة ليا وانا صغيرة، علشان كنت مشترية عروسة ومسمياها باسمك بعد مشاهدة فيلم "عمر وسلمى، ومكنتش بالنسبالى فنان".
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