شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حفل النجمة ماجدة الرومى فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى حفلاً غنائياً مرتقباً ضمن فعاليات الأسبوع الثانى من مهرجان العلمين فى دورته الثانية، والذى أطلق يوم الخميس الماضى 11 يوليو بمدينة العلمين الجديدة، ويستمر حتى يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل.

موعد حفل ماجدة الرومى فى مهرجان العلمين

يقام حفل الفنانة ماجدة الرومى فى مهرجان العلمين بدورته الثانية، يوم الجمعة المقبل بقيادة المايسترو نادر عباسى، وسط أجواء طربية رومانسية، حيث ينتظر جمهور ماجدة الرومى الحفل لسماح أغانيها الطربية الهادئة والتى اشتهرت بها طوال مشوارها الفني.

وحرصت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين فى نسخته الثانية على الترويج إلى حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل فى مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال نشر مقطع أغنيتها "كلمات" عبر "إنستجرام".

وعلقت الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيديو قائلة: "لكل محبى الصوت المميز والأغانى الحلوة اللى عيشنا معاها ذكريات كتير، ما تفوتوش حفلة النجمة اللبنانية ماجدة الرومى يوم 19 يوليو على مسرح العلمين".

موعد حفل ماجدة الرومى فى مهرجان العلمين

وتشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية.

كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة. وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.