مادونا بطلة فيلم جديد يدور حول قصة حياتها

ياسر رشاد - القاهرة - عادت المغنية مادونا إلى الشاشة الكبيرة من جديد بفيلم سينمائي عن سيرتها الذاتية، حيث تعمل على كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل عنوان Who's That Girl وهو نفس عنوان فيلم المغنية الشهيرة الصادر عام 1987 للمخرج جيمس فولي.

وتعمل المطربة على كتابة سيرتها الذاتية منذ عدة سنوات، مع المؤلفة ديابلو كودي، وكان في البداية يحمل عنوان "العصفور الصغير"، قبل أن تدخل السيناريست إيرين كريسيدا ويلسون في المشروع عام 2021.

وذكت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مادونا، التي تبلغ من العمر 65 عامًا، لن تكتف بالمشاركة في كتابة الفيلم بل ستتولى إخراجه أيضًا.

يتناول الفيلم قصة حياة مادونا ورحلة صعودها إلى الشهرة، والمحطات المهمة التي مرت بها وعلاقاتها الشخصية، حتى أصبحت واحدة من أشهر مطربات جيلها، مستعرضًا الأرقام التي حققتها في مسيرتها الفنية ومنها بيع أكثر من 300 مليون تسجيل غنائي وأقراص مضغوطة في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها أكدت مادونا أنها استأنفت التحضير للفيلم، أشارت إحدى بطلاته جوليا فوكس إلى أنها لا تعرف متى سيتم البدء في تصويره، إذ قالت الممثلة التي تجسد دور ديبي مزار صديقة مادونا في الفيلم: "لم أسمع أي شيء، وفي الحقيقة لا أعرف، لكنني في الحقيقة أريد المشاركة في الفيلم ومتحمسة له للغاية".

ولدت مادونا لويز كيكوني في أغسطس 1958 في باي سيتي بولاية ميشيجان الأمريكية، وانتقلت إلى نيويورك في عام 1978 ودرست مع مصمم الرقصات الشهير ألفين أيلي، ثم شكّلت فرقة بوب بعنوان Breakfast Club، وبدأت مرحلة مهمة في مشوارها الفنية في فترة الثمانينيات الذي يعد عقد ازدهارها، حيث هيمنت على قوائم الموسيقى بسلسلة من الألبومات التي باعت ملايين النسخ.

حياة مادونا العائلية

ومؤخرًا، نفى النجم العالمى شون بن شائعات سابقة مفادها أنه كان يسىء معاملة زوجته السابقة المغنية العالمية مادونا أثناء زواجهما من عام 1985 إلى عام 1989.

مادونا

في خلال عام 1987 ظهرت مزاعم بأن بن كان عنيفًا تجاه مادونا، وهو ما نفاه منذ ذلك الحين، في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز، تحدث بن عن المزاعم الكاذبة، حيث قال إنه في وقت ما كان دخل فريق SWAT منزله، بعد أن أبلغت مادونا الشرطة عن وجود أسلحة في المنزل.