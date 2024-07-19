كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.. تفاصيل وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق

ياسر رشاد - القاهرة - كشف التقرير الطبي لـ ضحية نجل الفنان أحمد رزق، عن تفاصيل وفاته متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إذ دخل في حالة غيبوبة تامة ظل بها فترة بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني من باشتباه بنزيف بالمخ وفاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه، ولم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفي اليوم الجمعة 19 يوليو وتم رفع كل الأجهزة عنه بعد تأكد الوفاة.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالجيزة، إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه، من تهمة تسببه في إصابة عامل دليفري بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سيره عكس الاتجاه بدراجته النارية.

تفاصيل تضرر سيدة من وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو سيدة تدعي وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطة .

تابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أنها حال توجهها إلى أحد البنوك لإنهاء بعض الإجراءات فوجئت بوجود مديونية عليها لضمانها قيمة قرض تمويل عقاري لصالح أحد الأشخاص "أمين شرطة" كونه زوجها "على خلاف الحقيقة".

وبالفحص وبمراجعة البنك تبين وجود خطأ في إدخال البيانات الواردة للبنك نتيجة تشابه الأسماء بين أمين الشرطة المذكور وزوجها السابق.

واضطلع البنك باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال المخطئ وتصحيح وضع الشاكية وإزالة أسباب الشكوى وإحاطة الشاكية بذلك.

كما اتخذ أمين الشرطة المشار إليه الإجراءات القانونية حيال المذكورة للتشهير به، بالرغم من علمها بحقيقة الواقعة والمتسبب فيها.

ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب علي المواطنين بالمنيا

وفي سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية بمحافظة المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات منسوب صدورها للكيان، وعدد من نماذج إثبات قيد بالكيان المشار إليه، وأكلاشيه باسم الكيان، ومجموعة من الكتب الدراسية وكشوف وكارنيهات بأسماء الدارسين، ودفاتر تحصيل نقدية، وكذا جهاز حاسب آلي بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وجر ى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.