بطلة “التفاح الحرام” تردّ على شائعة طلاقها: معيب وحرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت شائعة طلاق الممثلة التركية إيدا إيجي، بطلة مسلسل “التفاح الحرام”، من زوجها لاعب كرة السلة التركي بورهان تونجر أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت الصحافة التركية إلغاء الزوجين المتابعة المتبادلة عبر إنستغرام.

وعلّقت إيجي على شائعة طلاقها في حديثها إلى الصحافة، قائلة: “بورهان أساسًا لا يستخدم الـ إنستغرام، لقد مضى شهر على إغلاقه حسابه”.

وتابعت: “ما علاقة الطلاق؟ لدينا طفلة عمرها 3 أشهر. ما يفعلونه معيب وحرام. وأعتقد أنهم يفعلون ذلك من أجل التفاعل. على أي حال، لا يهمّ، أنا معتادة على هذه الأخبار”.

وختمت ردها، قائلة: “نحن سعداء، ونعيش بطمأنينة، ونربّي طفلتنا. ومن ألّفوا الشائعة، أترك أمرهم إلى الله”.

يُذكر أنّ ابنة إيدا إيجي ولاعب كرة السلة بورهان تونجر ولدت في نيسان الفائت، واختارا لها اسم “مينا إيبيك”. ويومها، كتبت الممثلة التركية أنّ ابنتها لم تتمكّن من الانتظار، بل اختارت تاريخاً مميّزاً جداً لتأتي إلى هذا العالم، وشكرت الجميع على الرسائل والتعليقات والتهنئة التي تلقتها خلال تلك الفترة.

وشاركت إيدا في الأسابيع الماضية الصورة الأولى لها مع ابنتها “مينا إيبيك” عبر إنستغرام، وحرصت على إخفاء وجهها.