آية سماحة تنشر فيديو رقصة رومانسية مع أحمد حاتم وتعلق: "طريقة عمل الكفتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة آية سماحة مقطع فيديو مع الفنان أحمد حاتم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ضمن كواليس تصوير مسلسل "عمر أفندي".

وظهرت آية سماحة في الفيديو تؤدي رقصة رومانسية مع أحمد حاتم على أنغام أغنية "شيك شاك شوك"، وعلقت: "طريقة عمل الكفتة".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

يشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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