الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي في مصر بداية من اليوم

أخطرت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي في مصر عن أحدث قائمة سعرية لسيارات ميتسوبيشي، والتي يتم العمل بها بداية من اليوم. وشملت القائمة الجديدة الصادرة عن شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي موتورز في مصر، جميع طرازات ميتسوبيشي المتوافرة في مصر والتي تضم 5 طرازات هي "أوتلاندر سبورت، ميراج، أتراج، إكسباندر، إكليبس كروس".

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي موتورز في مصراستقرار أسعار جميع سيارات ميتسوبيشي دون أي زيادات أو تخفيضات جديدة.

أسعار سيارات ميتسوبيشي

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الجديدة لسيارات ميتوبيشي “أوتلاندر سبورت، ميراج، أتراج، إكسباندر، إكليبس كروس” موديل 2024 و2025 في مصر الصادرة عن شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي موتورز.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت في مصر

كانت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي موتورز في مصر، قد طرحت مؤخراً لأول مرة في مصر السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة كليًا لتقدم بذلك سيارات ميتسوبيشي في مصر بـ5 موديلات هي “أوتلاندر سبورت، ميراج، أتراج، إكسباندر، إكليبس كروس”.

تقدم دايموند موتورز السيارة ميتسوبيشي موتورز ثلاث فئات من "أوتلاندر سبورت" على المستوى العالمي، إلا أن شركة ميتسوبيشي موتورز مصر اختارت تقديم الفئات الأعلى فقط، وهي فئة "هاي لاين" و"بريميوم لاين"، لضمان توفير أعلى مستويات الجودة والتجهيزات المتقدمة للسوق المصري.

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

حصلت ميتسوبيشي "أوتلاندر سبورت" على جائزة التصميم iF DESIGN AWARD لعام 2024، حيث تم تقييم حوالي 11,000 مشاركة من 72 دولة من قبل لجنة من 132 خبير تصميم دولي بناءً على خمسة معايير الفكرة، الشكل، التمايز، والتأثير. وتم اختيار الفائزين بجائزة iF DESIGN AWARD في عدة تخصصات تشمل تصميم المنتجات، وتصميم التغليف، وتصميم الاتصالات، والهندسة المعمارية الداخلية، والمفهوم الاحترافي، وتصميم الخدمات، والهندسة المعمارية، وتجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم. (UI) وتعد جائزة iF DESIGN AWARD واحدة من جوائز التصميم المرموقة في العالم والتي تنظمها iF International Forum Design GmbH ومقرها هانوفر، ألمانيا.

حصلت السيارة أيضا على جائزة "Good Design Award " من المعهد الياباني لترويج التصميم، بالإضافة إلي جائزة " Gold Award ضمن فئة أفضل تصميم للنقل VMARK من دولة فيتنام.

تم تصميم سيارة "أوتلاندر سبورت" كسيارة SUV مدمجة لتوفير الراحة والعملية للسائق والركاب.

وتأتي السيارة بمحرك MIVEC ١٥٠٠ لتر مع ناقل حركةCVT، مما يوفر مزيجًا من الكفاءة والأداء وعزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن متر عند 4,000 دورة في الدقيقة. أما عن أبعاد السيارة فهي 4390 مم طولاً و1810 مم عرضًا و1660 مم ارتفاعًا.

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بعدة وسائل أمان متقدمة لتضمن سلامة الركاب، ومنها: نظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD)، معزز قوة الفرامل، نظام التحكم النشط في التوازن والتحكم في الجر، نظام التحكم النشط في الدوران، نظام التحكم في السرعة، نظام إشارة التوقف الطارئ، ونظام المساعدة في المنحدرات. أما عن فئة البريميوم لاين، فقد تأتي بمميزات إضافية بالإضافة إلى ما سبق، ومنها: 6 وسائد هوائية، حساسات لركن السيارة، نظام تحذير النقطة العمياء، بالإضافة إلى نظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

التصميم الداخلي



تتميز ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بتصميم حديث وأنيق مع مساحة داخلية مريحة وهادئة للسائق والركاب. قفد تأتي السيارة بنظام تشغيل بدون مفتاح، ونظام تكييف هواء مزدوج نوع LCD، أما عن نظام الترفيه داخل السيارة، فتتوفر بنظام صوتي بستة سماعات مع شاشة عرض تعمل باللمس بنظام أبل كار بلاي/ أندرويد أوتو/ ويب لينك بحجم 8 إنش في فئة الهاي لاين، وشاشة بحجم 12.3 إنش في فئة البريميوم لاين، وشاشة ديجيتال LCD بحجم 8.5 إنش بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي في فئة البريميوم لاين.

تختلف خيارات المقاعد حسب الفئة، فقد تتميز فئة الهاي لاين بمقاعد من القماش الأسود العالي الجودة المطعمة باللون الرمادي وفئة البريميوم لاين بمقاعد جلد مع لمسة من الموكا مع خاصية مقاومة ارتفاع درجة الحرارة، وتتميز أيضا المواد المستخدمة في المقصورة الداخلية بمقاومة الاتساخ.

تتميز السيارة أيضًا بمقصورة واسعة ومساحات تخزين متعددة الاستخدامات، مما يضمن قيادة متوازنة تتعامل بسهولة مع مختلف ظروف الطقس والطرق عن طريق نظام محدد لأوضاع القيادة لتقديم أفضل قيادة على الطريق في مختلف الظروف البيئية (عادي Normal/رطب Wet/ حصى Gravel/ طيني Mud).

التصميم الخارجي

تتمتع سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بتصميم خارجي أنيق وعصري يجمع بين القوة والعملية. تتضمن أبرز ملامح التصميم الخارجي جنوط رياضية مقاس ١٨، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب LED أمامية وخلفية، ومصابيح الترحيب والعودة إلى المنزل، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطة في فئة البريميوم لاين.