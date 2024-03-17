شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12762 نقطة، وبتداولات بلغت، 9.027 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 379.820 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.121 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 136 شركة

ارتفعت أسهم 136 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 79، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أنابيب السعودية، ومتطورة، ووفرة، ودار المعدات، وسمو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنابيب الشرق، والدرع العربي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات، وإم آي إس، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 27279 نقطة، وبتداولات بلغت 40.871 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.615 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.562 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 83 شركة مدرجة في السوق الموازية.