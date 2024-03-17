شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «الكابلات السعودية» 99% في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة الكابلات السعودية صافي خسارة في الربع الثالث من العام المالي 2023، يقدر بنحو 403 آلاف ريال، مقارنة بخسائر، 35.112 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 98.9%.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى الأرباح الناتجة عن حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة.

وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الأرباح الناتجة عن حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة إلى انخفاض المصاريف وارتفاع أرباح الشركات الزميلة وعكس المخصصات وخاصة تخفيض الزكاة الناتج عن التسوية.