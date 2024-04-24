أمير القصيم يطلع على خطة تشغيل كرنفال بريدة للتمور 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان.

واطلع الأمير فيصل بن مشعل على خطة تشغيل كرنفال بريدة للتمور لعام 2024م، التي ترتكز على تطوير منتج التمور، ودعمه من خلال تفعيل برامج نوعية وفعاليات تعزز من دور النخيل والتمور، وتعكس الحجم والقيمة الاقتصادية له، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للوصول بمنتج التمور إلى آفاق عالمية.

وأكد أمير القصيم أهمية كرنفال بريدة للتمور الذي أصبح كرنفالا رئيسيا واقتصاديا على روزنامة الأنشطة الاقتصادية في المملكة، يسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في عدد من المستهدفات المتنوعة، كالتوسع في مجالات التصدير وتوطين الوظائف والإسهام في الأمن الغذائي للمملكة.

وقال إن الكرنفال هيأ منظومة متكاملة لخدمة المزارعين والتجار والمتسوقين على حد سواء، لما لدوره من أهمية تعزز ما يقوم به المركز الوطني للنخيل والتمور في دعم الكرنفال، والوصول به إلى العالمية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وتسلم أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور لعام 2023م، وتقرير المؤتمر والمعرض الدولي للتمور، وكتيب استخدامات الطهي بالتمور.