شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «أسلاك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ17.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الإثنين المقبل، عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني.

وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) إبتداءاً من الساعة الواحدة صباحاً غدا الخميس وسيستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

