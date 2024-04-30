شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 90 مليار جنيه، ليصل إلى 1.674 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 3.5 مليارات جنيه. انفخاض المؤشرات وتراجع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 6.01% محققًا 24448.73 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 4.92% ليصل إلى 5573.72 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا انخفاضًا بنحو 5.22%، لينهي التعاملات عند مستوى 7938.73 نقطة.