شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد تثبيت الاتحادي أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس غداة إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما هدأ من المخاوف بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى سلسلة من تقارير نتائج الأعمال خلال اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 172.4 نقطة يما يعادل 0.45 % إلى 38075.65 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 30.9 نقطة أو 0.62 % إلى 5049.32 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 152.6 نقطة أو 0.98 % إلى 15758.113 نقطة.

