الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12373 نقطة، وبتداولات بلغت 5.264 مليار ريال.
ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 210.633 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.732 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 129 شركة

انخفضت أسهم 129 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 92، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

أخبار متعلقة

 

«التصنيع» تتكبد خسائر بـ72 مليون ريال في الربع الأول من 2024
ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 40 مليون ريال في الربع الأول من 2024
وكانت أسهم شركات، الواحة، وريدان، والكابلات السعودية، ومهارة، والسيف غاليري، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جي آي جي، والباحة، وسلامة، ونادك، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند 26790 نقطة، وبتداولات بلغت 24.962 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.966 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.976 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا