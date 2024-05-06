شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي يصعد أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل عند نهاية التداولات في بورصة موسكو اليوم الاثنين، إلى مستوى 91.1650 روبل، بانخفاض مقداره 43.50 كوبيك، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق.وأنخفض سعر صرف اليورو أيضًا بواقع 32.25 كوبيك، ليصل إلى 98.4375 روبل.كما هبط سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 4.45 كوبيك، ليبلغ 12.6510 روبل.