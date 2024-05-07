سال” للخدمات اللوجستية توقع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصيانة وإدارة سلسلة التوريد المحدودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت شركة “سال” للخدمات اللوجستية اتفاقية مع الشركة السعودية للصيانة وإدارة سلسلة التوريد المحدودة (SMSCMC)، وذلك في إطار السعي لتحسين البنية التحتية للقدرات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد بالمملكة.

والمذكرة التي وقّعها رئيس قطاع الحلول اللوجستية في سال المهندس ثنيان آل ثنيان، و نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصيانة وإدارة سلسلة التوريد المحدودة أنفر باتيل ، تشكل ركيزة أساسية للتعاون المثمر بين الشركتين، مما يدعم الطموحات الوطنية لتطوير القطاع اللوجستي ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويشمل الاتفاق التعاون في مجال الحلول المتقدمة في إدارة المستودعات، وتحسين عمليات التخزين والمخزون، وتعزيز الدعم اللوجستي للمنصات الصناعية، إضافةً إلى تحديث العتاد والمعدات اللازمة، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والتجارية.

وتتجلى أهمية هذه المذكرة في تأكيدها على التزام سال بالمساهمة الفاعلة في تعزيز القدرات اللوجستية الوطنية، من خلال تطوير الخدمات وتوفير حلول مبتكرة تتوافق مع التطلعات العليا للمملكة. ومن شأن هذا التعاون أن يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد السعودي من خلال تحقيق الكفاءة والفاعلية في الخدمات اللوجستية المقدمة.

وقال أنفر باتيل : مذكرة التفاهم مع شركة سال، تضفي الطابع الرسمي على تعاوننا الحالي وتحدد خارطة الطريق لتطلعاتنا الجماعية لتوليد قدرات سلسلة التوريد الرائدة عالميا في المملكة، وحلول النقل والخدمات اللوجستية، ودعم التطوير المستمر للقطاعات الاستراتيجية المحددة في المملكة وتقديم مساهمات ذات مغزى في طموحات رؤية 2030، وتفخر شركة إس إم سي إم سي بالشراكة مع شركة سال، وهي شركة وطنية رائدة في مجال الحلول اللوجستية، وتتطلع إلى العمل معا لتصميم وتقديم حلول سلسلة التوريد المبتكرة والشاملة لصالح عملائنا المحتملين والاستمرار في المساهمة في مستقبل مزدهر للمملكة العربية السعودية”.

من جانبه أعرب المهندس ثنيان آل ثنيان عن سروره بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو الابتكار والتميز، مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للخدمات اللوجستية وتقوية البنية التحتية في المملكة، ومشيراً إلى أن سال تعتز بدورها كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمساهمة في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.