شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب حبيس نطاق ضيق مع تقييم المتعاملين لموعد خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظلت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الأربعاء فيما يقيم المتعاملون الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية ويترقبون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2317.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 0444 بتوقيت جرينتش. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2326.40 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيجان يوم الجمعة وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية 15 مايو.

وقال محللون: "يشعر الاحتياطي الاتحادي بالقلق بشأن التضخم لكنه لن يرفع أسعار الفائدة أكثر وما زال يريد خفضها إذا أتيحت له الفرصة، هذه هي القصة. لن يتغير الكثير فيها حتى يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل".

وأضافوا أنه إذا أظهرت البيانات "تضخما مخيفا"، فلن يتمكن البنك المركزي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة وسيضغط هذا على الذهب.

وتخفض أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 65 % خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف 60 ألف أوقية من الذهب إلى احتياطاته في أبريل، ليواصل البنك مشترياته خلال 18 شهر الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 27.36 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 975.48 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 974.93 دولار.

