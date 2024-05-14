شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بفضل توقعات تحسن حالة الطلب في أمريكا والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بفضل توقعات بتحسن حالة الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط، وهو ما عوض انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة بواقع دولار واحد للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 79.12 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتًا، أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 83.36 دولار للبرميل.

ويتوقع محللون أن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، ما يدعم الدولار.

ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. أسعار المستهلكين في الصين وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صينية مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في أبريل، بينما واصلت أسعار المنتجين انخفاضاتها بما يشير إلى تحسن الطلب المحلي.

وتلقت أسعار النفط دعمًا من توقعات بأن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ضمن أوبك بلس تخفيضات الإنتاج حتى النصف الثاني من العام.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة الأنباء الرسمية أمس الأحد إن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، ملتزم بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي اتفقت عليها المجموعة.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إشارة الوزير يوم السبت إلى أن العراق لن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها مجموعة أوبك بلس في اجتماعها في الأول من يونيو.