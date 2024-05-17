الاقتصاد

تراجع الروبل الروسي أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو اليوم

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واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الروبل الروسي أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل، عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم الجمعة، بواقع 3.5 كوبيكات، مقارنة بمستوى إغلاق التداول السابق، ليصل إلى 91 روبلًا.
وانخفض سعر صرف اليورو بمقدار 3.5 كوبيكات، ليبلغ 98.82 روبلًا.
بينما لم يتغير سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل، ليضل عند مستوى 12.587 روبلًا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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