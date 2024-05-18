شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. "ستاندرد آند بورز" يغلق مرتفعا 0.13% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، إذ ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد تقليص الخسائر.

وانخفض المؤشر ناسداك، لكن كلا منهما سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. نتائج المؤشرات الأمريكية وسجل المؤشر داو جونز ارتفاعا، ليسجل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.79 نقطة أي 0.13 بالمئة إلى 5303.89 نقطة. مؤشرات البورصة الأمريكية وهبط المؤشر ناسداك المجمع 12.35 نقطة أي 0.07 بالمئة إلى 16685.97 نقطة.

فيما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 141.50 نقطة أي 0.35 بالمئة إلى 40010.88 نقطة.

