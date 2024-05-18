الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. "ستاندرد آند بورز" يغلق مرتفعا 0.13%

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رويترز - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، إذ ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد تقليص الخسائر.
وانخفض المؤشر ناسداك، لكن كلا منهما سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

نتائج المؤشرات الأمريكية

وسجل المؤشر داو جونز ارتفاعا، ليسجل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.79 نقطة أي 0.13 بالمئة إلى 5303.89 نقطة.

مؤشرات البورصة الأمريكية

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 12.35 نقطة أي 0.07 بالمئة إلى 16685.97 نقطة.
فيما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 141.50 نقطة أي 0.35 بالمئة إلى 40010.88 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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