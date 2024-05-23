شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذهب يغلق عند 3160 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سوق الذهب تداولات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024، على هبوط سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية، وسجل الذهب في مصر هبوط لكافة الأعيرة المتداولة في الأسواق بسبب الانخفاض في السعر العالمي للمعدن الثمين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3611 جنيها.

عيار 21 يسجل 3160 جنيها.

عيار 18 يسجل 2709 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2107 جنيهات.

الجنيه الذهب 25280 جنيها.

البنك الاحتياطي الفيدرالي

وحذر عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في انخفاض التضخم، قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة، ودعمت تعليقاتهم الدولار الأمريكي لتستقر تداولاته ويتوقف عن الهبوط ليضغط بالسلب على معظم الأصول عالية المخاطر وغير ذات العوائد مثل الذهب.

ويضع المتداولون حاليًا احتمال بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول شهر سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة تتخطى 70% لخفض الفائدة في نوفمبر. ويعد بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالمقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.

من جهة أخرى تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وسط دلائل قليلة على تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد مقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وهو أحد الأسباب التي ساعدت على تراجع الذهب بعد تسجيل قمته السعرية مطلع هذا الأسبوع.

من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 5498 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 569 عقد.